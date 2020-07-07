На Южном Урале десятки любителей незаконного алкоголя попались на удочку мошенников

Двое копейчан обманули десятки любителей дешевого и нелегального алкоголя.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперуполномоченные уголовного розыска регионального полицейского главка задержали аферистова, действовавших в области в течение длительного периода совершали мошеннические действия в отношении граждан.
Южноуральцы решили заработать, воспользовавшись тягой некоторых земляков к дешевому, пусть и нелегальному алкоголю. Для этого создали сайт по продаже алкогольной продукции и табачных изделий и закрытое сообщество в социальной сети «ВКонтакте», где по низкой цене предлагали товар в широком ассортименте.
При оформлении заказа, покупателю отправлялся прайс, фотографии упакованного товара и накладной транспортной компании. Деньги заказчик переводил на банковские карты подставных лиц. Однако при получении посылки клиент обнаруживал вместо заказанного товара строительный мусор или макулатуру. После этого связь с продавцом прекращалась.
«Пострадавшими стали жители разных городов и населенных пунктов. Потерпевшие обратились в полицию с заявлениями, сообщив о разных суммах ущерба – от 5000 до 30 000 рублей в соответствии с объемом заказа», – рассказали в полицейском главке.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые – двое жителей Копейска 27 лет – задержаны сотрудниками полиции.
Возбуждено 37 уголовных дел по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).
Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Проводятся мероприятия, направленные на установление аналогичных эпизодов противоправной деятельности задержанных.
Челябинск, Виктор Елисеев
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