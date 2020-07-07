Еще четверо южноуральцев с COVID-19 скончались

В Челябинской области умерли еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 7 июля в регионе подтверждены 8543 случая заболевания COVID-19 (+140 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

Больных COVID-19 – 3115 человек.

За прошедшие сутки выписаны 189 человек. Всего 5217 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Умерли 4 человека. У 67-летней женщины врачи диагностировали постинфарктный кардиосклероз и сердечную недостаточность (ковид сопутствующий), 60-летний южноуралец страдал атеросклеротической болезнью сердца и гипертонией (ковид сопутствующий), у пациентки 73 лет определили постинфарктный кардиосклероз и сердечную недостаточность (ковид сопутствующий), у 56-летней женщины – сахарный диабет, диффузный мелкоочаговый кардиосклероз (ковид сопутствующий).

Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 169 человек с COVID-19.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.07.20

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