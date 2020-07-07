В Челябинской области утонул восьмилетний школьник

На карьере в Еманжелинске утонул восьмилетний мальчик.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, трагедия произошла вчера, 6 июля, в Еманжелинске на карьере в районе завода «Сигнал».

Компания детей от 8 до 14 лет играла в воде карьера, в месте, не оборудованном для купания. Старшие дети раскачивали младшего и забрасывали в воду. После очередного такого броска ребенок не выплыл. Подростки, испугавшись, собрали вещи и сообщили о случившемся родителям.

Прибыв на место, спасатели обследовали водоем и обнаружили тело мальчика на глубине 3 метров в 4 метрах от берега.

Точные обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.07.20

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