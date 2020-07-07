Генпрокуратура займется историей львенка Симбы после встречи Владимира Путина с общественниками

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре разобраться в истории с львенком Симбой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Общероссийского Народного фронта, Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ совместно с МВД России провести проверку всех фактов нарушения законодательства в области обращения с животными, о которых говорилось во время встречи президента с представителями общественных организаций, осуществляющих деятельность в области экологии и защиты животных.

В числе участников встречи был известный челябинский зоозащитник, руководитель приюта для диких животных-инвалидов «Спаси меня» Карен Даллакян, который рассказал главе государства о спасенном львенке Симбе. Теперь историей хищника, который едва не погиб от рук человека, займутся на федеральном уровне.

На встрече с президентом челябинец напомнил о недавнем спасении львенка от «черных фотографов» в Дагестане. По его словам, помощь животному и сложная транспортировка из Махачкалы в Челябинск были организованы в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Зоозащитник обратился к президенту с просьбой уделить отдельное внимание правоохранительных органов деятельности так называемых «черных фотографов», которые предлагают туристам фотографироваться с измученными животными на пляжах. Владимир Путин пообещал дать соответствующие поручения по итогам встречи.

«Президент выполнил обещание, теперь мы очень рассчитываем на справедливое решение надзорных органов. Симба едва не погиб от рук людей, которые использовали его в коммерческих целях, и, к сожалению, это не единичный случай. Суровое наказание для виновников может стать отправной точкой для изменения ситуации к лучшему и формирования понимания того, что подобные преступления (а иначе это никак не назвать) влекут за собой серьезные последствия», – рассказал общественник.

Челябинск, Виктор Елисеев

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