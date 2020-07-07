Южноуралец выиграл праймериз «Единой России», сам того не ведая

Южноуральские «единороссы» включили в свои избирательные списки члена другой партии без его ведома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», анекдотическая ситуация сложилась в Коркином районе, где член партии «Справедливая Россия» выиграл в праймериз «Единой России».

Только узнал об этом южноуралец уже постфактум. Как рассказал депутат Коркинского городского совета Андрей Шиленберг, ошарашивающее открытие он сделал, придя в избирательную комиссию, чтобы подать документы на выдвижение в горсобрание. Правда, сделать это он собирался от другой партии – «Справедливая Россия».

Оказывается, все началось во время разговора, которому южноуралец не придал значения. «Меня спросили: если тебя на праймериз поддержат, ты не против? Я говорю, да, не против. И на этом все закончилось, я про этот разговор забыл, – цитирует депутата Znak.com. – Оказалось, меня записали участником праймериз, я ничего не подавал, не подписывал – и выиграл. Пришел в избирком выдвигаться от «Справедливой России», а там говорят, что я уже выдвинут от «Единой России».

Теперь коркинец вынужден ждать, когда президиум регионального отделения «Единой России» примет решение об исключении его из списка кандидатов. Успеют ли принять такое решение южноуральские «медведи», неизвестно: до конца выдвижения остается всего два дня. Впрочем, в качестве запасного варианта южноуралец готов пойти на выборы в качестве самовыдвиженца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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