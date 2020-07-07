Уральские металлурги продолжат помогать нуждающимся

ММК продолжит оказывать помощь нуждающимся в рамках программы «Мы вместе!».
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», председатель совета директоров ММК Виктор Рашников принял решение о продолжении благотворительной программы «Мы вместе!», инициированной руководством холдинга при поддержке администрации города для оказания адресной помощи магнитогорцам в условиях пандемии коронавируса. 9 июля возобновляется выдача бесплатных продуктовых наборов и средств индивидуальной защиты.
Они предназначены для оказания помощи малообеспеченным и особо нуждающимся категориям населения, состоящим на учете в управлении социальной защиты населения, к которым относятся:
одинокие пенсионеры старше 65 лет, не имеющие родных и близких;
малообеспеченные многодетные семьи, получающие пособие на детей;
семьи, имеющие детей-инвалидов;
малообеспеченные семьи с одним родителем (матери-одиночки, получающие пособие на детей);
одиноко проживающие инвалиды 3 группы и семьи инвалидов 3 группы.
Продуктовые наборы включают в себя гречку, чай, печенье, сгущенное молоко, тушенку, макаронные изделия, рыбные консервы.
В настоящее время на благотворительный расчетный счет «Мы Вместе!» благотворительного фонда «Металлург» в Кредит Урал Банке от юридических и физических лиц в поддержку нуждающихся магнитогорцев поступило 143 206 716 рублей, в рамках различных направлений программы уже использовано 74 414 818 рублей.
Работниками комплексных центров социального обслуживания населения (КЦСОН) Магнитогорска и ЧУ БФ «Металлург» одиноко проживающим пенсионерам возраста 65 лет и старше доставлено 75 312 бесплатных продуктовых наборов, а также 19 000 наборов средств индивидуальной защиты, а гражданам из малообеспеченных категорий населения города Магнитогорска – 78 750 продуктовых наборов. 13 125 семей получили наборы средств индивидуальной защиты.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 07.07.20
Южноуралец выиграл праймериз «Единой России», сам того не ведая. / Госдума готова принять закон о дополнительных мерах при разливе нефтепродуктов. / Страшный сон оппозиции: ЦИК обсуждает возможность голосования на выборах течение двух-трех дней. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube