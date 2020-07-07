Уральские металлурги продолжат помогать нуждающимся

ММК продолжит оказывать помощь нуждающимся в рамках программы «Мы вместе!».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», председатель совета директоров ММК Виктор Рашников принял решение о продолжении благотворительной программы «Мы вместе!», инициированной руководством холдинга при поддержке администрации города для оказания адресной помощи магнитогорцам в условиях пандемии коронавируса. 9 июля возобновляется выдача бесплатных продуктовых наборов и средств индивидуальной защиты.

Они предназначены для оказания помощи малообеспеченным и особо нуждающимся категориям населения, состоящим на учете в управлении социальной защиты населения, к которым относятся:

одинокие пенсионеры старше 65 лет, не имеющие родных и близких;

малообеспеченные многодетные семьи, получающие пособие на детей;

семьи, имеющие детей-инвалидов;

малообеспеченные семьи с одним родителем (матери-одиночки, получающие пособие на детей);

одиноко проживающие инвалиды 3 группы и семьи инвалидов 3 группы.

Продуктовые наборы включают в себя гречку, чай, печенье, сгущенное молоко, тушенку, макаронные изделия, рыбные консервы.

В настоящее время на благотворительный расчетный счет «Мы Вместе!» благотворительного фонда «Металлург» в Кредит Урал Банке от юридических и физических лиц в поддержку нуждающихся магнитогорцев поступило 143 206 716 рублей, в рамках различных направлений программы уже использовано 74 414 818 рублей.

Работниками комплексных центров социального обслуживания населения (КЦСОН) Магнитогорска и ЧУ БФ «Металлург» одиноко проживающим пенсионерам возраста 65 лет и старше доставлено 75 312 бесплатных продуктовых наборов, а также 19 000 наборов средств индивидуальной защиты, а гражданам из малообеспеченных категорий населения города Магнитогорска – 78 750 продуктовых наборов. 13 125 семей получили наборы средств индивидуальной защиты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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