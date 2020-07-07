В Миассе хулиганы осквернили монумент, установленный в благодарность врачам

В Миассе неизвестные осквернили композицию, установленную в благодарность за работу врачей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на вторник, 7 июля, на территории городской больницы №2.

Арт-объект в виде кованой медицинской маски был установлен 2 июля этого года около административного корпуса больницы в благодарность врачам за работу в период пандемии коронавирусной инфекции. На монументе нанесена надпись: «2020 год. Благодарим Вас, что вы работаете для нас».

Утром 7 июля сотрудники и пациенты медицинского учреждения увидели на арт-объекте надпись оскорбительного содержания. Горожане рассказали о произошедшем в социальных сетях.

Полиция начала доследственную проверку по факту выходки вандалов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.07.20

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