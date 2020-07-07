Челябинцев возмутила реклама алкоголя, размещенная на их доме

В Челябинское УФАС пожаловались на рекламу магазина разливных напитков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, в антимонопольную службу поступило обращение одного из горожан, указывающего на нарушения при размещении рекламных баннеров магазина, расположенного на одном из домов по улице Сталеваров.

В заявлении указано, что реклама установлена без согласия жильцов и не предупреждает о вреде алкогольной продукции.

Ведомство в настоящее время изучает размещенную информацию на соответствие закону о рекламе.

Кроме того, запрошено мнение членов экспертного совета по рекламе при Челябинском УФАС России о том, является ли данная конструкция рекламой и создается ли впечатление, что размещенная на ней информация является рекламой алкогольной продукции.

Также направлен запрос в управление наружной рекламы и информации мэрии Челябинска для получения сведений о наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Мнение членов экспертного совета будет учтено при принятии решения о возбуждении дела либо об отказе в возбуждении дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.07.20

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