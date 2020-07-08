Пожилая челябинка пострадала при падении в автобусе

В Челябинске пенсионерка упала в салоне автобуса.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, инцидент произошел утром вторника, 7 июля, в Курчатовском районе областного центра.

В 10:40 на Комсомольском проспекте 53-летний водитель, управляя автобусом «МАЗ 203945», следовавшим по маршруту №31, при резком торможении допустил падение пассажира в салоне автобуса.

В результате происшествия пассажир автобуса (женщина 74 лет) получила телесные повреждения.

По данным ГИБДД, всего за прошедшие сутки на территории Челябинска произошло 34 дорожно-транспортных происшествия, в 3 из них пострадали люди.

Челябинск, Виктор Елисеев

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