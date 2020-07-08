Челябинцы требуют сменить подрядчиков из-за плохой уборки улиц

Общественники потребовали расторгнуть контракты с действующими подрядчиками из-за некачественной уборки улиц Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, общественники предложили администрации Челябинска рассмотреть возможность расторжения контрактов с недобросовестными подрядчиками, выполняющими уборку улично-дорожной сети в городе.

Повторяющиеся нарушения и абсолютное игнорирование замечаний со стороны исполнителей – повод для принятия кардинальных мер, уверены челябинцы. Соответствующее обращение также направлено в контрольно-счетную палату региона с просьбой о контроле.

«Учитывая системный характер нарушений со стороны подрядчиков по муниципальным контрактам на 2020-2022 годы, предлагаем рассмотреть вопрос о замене исполнителей и расторжении текущих муниципальных контрактов. Также необходимо учесть нарушения, которые уже были выявлены в ходе мониторингов общественной организации, и обязать подрядчиков устранить их», – заявил эксперт движения.

Помимо этого, нужно изменить подход к оценке работ в целом, уверены общественники. «ОНФ держит ситуацию на контроле с момента заключения контрактов на содержание улично-дорожной сети Челябинска, системное наблюдение за ситуацией показывает, что данные по объемам работ в актах исполнителей необъективны», – настаивают в организации.

В целях полной прозрачности работы подрядчиков челябинцы настаивают на дополнительной мере контроля их деятельности, предусмотренной в контракте. Речь идет об отслеживании работы в реальном времени с применением системы АИС «ГЛОНАСС» с возможностью ретрансляции во внешнюю информационную систему по примеру соседних Екатеринбурга и Тюмени.

«Нерадивые подрядчики пользуются отсутствием жесткого контроля, это дает им возможность формально выполнять свои обязанности. Они понимают, что для получения выгоды необходимо лишь отчитаться о количестве отработанных участков. О качестве работы в этом случае речи не идет, это, с их точки зрения, лишние затраты. В итоге на многих улицах города – заросшие обочины и грязь, но никто за это не отвечает. Работы приняты», – сообщил представитель организации.

Так, по данным общественников, грязь на покрытии обнаружена на улице Солнечная, проспекте Победы, Университетской набережной, Свердловском проспекте, улице Братьев Кашириных и др. В список участков с мусором на газонах, остановках, в прилотковой части и заездных карманах вошли десятки адресов: улицы Захаренко, Калинина, Енисейская, Татищева, Северная, Макеева, Героя России Родионова, Петра Сумина, Петра Столыпина, Новоградский проспект, Чичерина, Салавата Юлаева, Куйбышева, Бейвеля, Чайковского, Косарева, Партизанская, Краснознаменная, Мастеровая, Автодорожная.

В общественной организации полагают, что заказчику надлежит рассмотреть вопрос о взыскании уплаченных ранее сумм, поскольку предусмотренные договором подряда работы полностью оплачены, а фактически подрядчики выполнили работы в меньшем объеме. В этом случае можно говорить о неосновательном обогащении исполнителей. В дальнейшем контроль за результатом должен быть жестким, подчеркивают общественники, ведь только при наличии пометок о недостатках в актах приемки можно требовать с подрядчиков устранить нарушения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.07.20

Пожилая челябинка пострадала при падении в автобусе. / «Ситуация взрывоопасная»: разочарование властью и реформой Конституции осенью может достигнуть точки невозврата. / Челябинцев возмутила реклама алкоголя, размещенная на их доме. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»