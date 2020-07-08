Уральские металлурги сокращают срок ожидания продукции клиентом

ММК совершенствует планирование производственного процесса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», предприятие продолжает реализацию стратегической инициативы «Продажи. Точно в срок».

В рамках принятой стратегии развития Группы ПАО «ММК» на период до 2025 года одним из направлений работы стало «Укрепление позиций на приоритетных рынках». Один из ключевых элементов этого направления – стратегическая инициатива «Продажи. Точно в срок».

Как отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, ММК приложил много усилий для того, чтобы модернизировать производство, расширить продуктовую линейку, качественно ее преобразовать. Однако сегодня для потребителя важны не только качество продукции и разнообразие предложения, но и поставка в точно оговоренные сроки. Поэтому, по словам топ-менеджера, повысить свою конкурентоспособность и клиентоориентированность ММК может только за счет внедрения лучших практик планирования производственного процесса.

Важной вехой реализации стратегической инициативы «Продажи. Точно в срок» стали разработка и внедрение в сотрудничестве с компанией ИТЦ «Аусферр» Автоматизированной системы оперативно-календарного планирования (АС ОКПП). Благодаря внедрению АС ОКПП стали возможны расчет даты отгрузки в момент приема заказов с точностью, устраивающей обе стороны процесса; формирование графика производства и отгрузки заказа как для клиента, так и для производственного персонала; создание портала клиента, где он может видеть всю интересующую его информацию, а также отслеживать продвижение своего заказа по переделам комбината в режиме онлайн.

С внедрением АС ОКПП сократилось «окно поставки» – период, в течение которого должен быть исполнен заказ. Тем самым комбинат приблизился к реализации логистической концепции «Точно в срок», предполагающей полностью согласованную работу предприятия по изготовлению продукции, что позволяет производить и доставлять клиентам любой товар в заранее обозначенные сроки, а также экономить за счет снижения переменных затрат и складского обслуживания. Внедрение на ММК АС ОКПП в 2018 году было удостоено золотой медали Международной промышленной выставки «Метал-Экспо».

Сейчас Магнитогорский металлургический комбинат продолжает выполнять мероприятия по реализации стратегической инициативы «Продажи. Точно в срок». В числе дополнительных мер по повышению показателя OTIF (On-Time-In-Full, «вовремя и в полном объеме»), выполненных за последнее время: разработка и внедрение системы формирования, утверждения и выдачи на исполнение в диспетчерские управления производства ПАО «ММК» суточного задания на производство; разработка и внедрение функционала учета в календарном планировании внештатных ситуаций на агрегатах ПАО «ММК». Помимо этого, реализованы комплексы мероприятий по оптимизации календарных планов и повышению дисциплины производства.

Также в настоящее время ПАО «ММК» реализует комплекс методологических и организационно-технических мероприятий по достижению заданного уровня КПЭ (ключевых показателей эффективности) процессов планирования, управления производством и отгрузкой металлопродукции. В разработке находятся проекты по дальнейшему развитию мобильного помощника продавца.

Благодаря этим и другим мероприятиям компания уже существенно повысила дисциплину исполнения заказов.

Достигнут и даже превышен целевой ориентир – отгрузка заказов потребителю с точностью попадания в «окно поставок» в интервале плюс-минус три дня с вероятностью 70%. В июне 2020 г. этот показатель составил 72% в среднем по ПАО «ММК». При этом ряд ключевых подразделений показали очень высокие результаты (сортовой цех – 90%, листопрокатный цех №5 – 80%)

В планах – дальнейшая последовательная реализация стратегической инициативы «Продажи. Точно в срок», благодаря которой ММК планирует достичь лучших мировых практик по размеру окна поставки и точности попадания в него, значительно повысив свой уровень клиентоориентированности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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