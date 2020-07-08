В Челябинской области растет смертность пациентов с COVID-19

Вторые сутки подряд на Южном Урале регистрируют по четыре смерти пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 8 июля в регионе подтверждены 8682 случая заболевания COVID-19 (+139 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

Больных COVID-19 – 3109 человек.

За прошедшие сутки выписан 141 человек. Всего 5358 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Умерли 4 человека. 73-летняя пациентка – от цирроза печени и портальной гипертензии (ковид сопутствующий). 81-летняя женщина – от острого нарушения мозгового кровообращения и отека мозга (ковид сопутствующий). У мужчины 68 лет были диагностированы хроническая обструктивная болезнь легких и атеросклеротическая болезнь сердца (ковид сопутствующий). 67-летний южноуралец скончался от хронических пиелонефрита и почечной недостаточности (ковид сопутствующий).

Число умерших южноуральцев с COVID-19 превысило 170 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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