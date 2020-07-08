Сотрудников Ильменского заповедника обвинили в халатности, приведшей к пожару на двух сотнях гектаров

В Миассе по требованию прокурора возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей распространение пожара на территории Ильменского заповедника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса в ходе надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования изучило материал доследственной проверки по факту пожара, произошедшего период 7-10 мая этого года на площади 235 гектаров с причинением лесному фонду ущерба в особо крупном размере на сумму не менее 16 миллионов рублей.

«Установлено, что по материалу проверки окончательное процессуальное решение не принято, несмотря на имеющиеся достаточные основания для принятия решения о возбуждении уголовного дела», – констатировали в прокуратуре.

Проверка, проведенная Челябинской природоохранной прокуратурой, показала, что распространение пожара стало возможным в результате ненадлежащего исполнения обязанностей по соблюдению режима охраны природопользования и предотвращению пожаров на территории Ильменского государственного заповедника. В надзорном ведомстве уверены, что ответственные сотрудники Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии УО РАН не выполнили предусмотренные Лесным кодексом мероприятия, связанные с предупреждением лесных пожаров. Это и явилось основной причиной быстрого распространения огня на большую площадь особо охраняемой территории.

По требованию прокурора Миасса городской следственный отдел СКР возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками Ильменского заповедника (подразделение научного центра), ответственными за соблюдение режима охраны природопользования и предотвращение пожаров, повлекшего распространение пожара на территории особо охраняемой территории.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратурой Миасса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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