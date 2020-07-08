Число безработных южноуральцев утроилось

За время пандемии число безработных в Челябинской области выросло втрое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по состоянию на 7 июля показатель регистрируемой безработицы в регионе составил 3,8 % от трудоспособного населения (702 202 человека). Об этом сообщил начальник главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов. В марте уровень официальной безработицы в регионе составлял 1,2%.

Максимальный рост безработицы пришелся на май. В июне количество признанных безработными сократилось на 24% по отношению к маю, вернувшись к апрельским показателям.

При этом к осени можно прогнозировать резкое снижение безработицы, считает чиновник. Правда, каким образом это произойдет, Смирнов не уточнил. Ведь, по признанию чиновника, на сегодня в службах занятости чуть больше 29 тысяч вакансий на 70 с лишним тысяч безработных.

Опосредованно глава управления по труду и занятости признает бессилие структуры в борьбе с безработицей. «Мы приблизились к прошлогодним значениям трудоустройства. Другое дело, что при таком росте численности безработных нам нужно значительно больше людей устраивать на работу», – рассказал Владислав Смирнов.

Об эффективности служб занятости говорит и такой показатель, как число южноуральцев, направленных на обучение. Так, если в марте таких было 417, то в апреле их оказалось всего 140, а в мае – 298. Даже в июне, после того, как губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что одним из основных направлений борьбы с безработицей должно стать освоение южноуральцами новых профессий, на обучение направили всего 497 человек.

Поэтому чиновники пытаются оправдать рост безработицы тем, что произошло сближение показателей регистрируемой и общей безработицы. «То есть люди, находившиеся в общей безработице, предпочли зарегистрироваться, – рассуждает Владислав Смирнов. – Многие из них, работая в наиболее пострадавших отраслях, зачастую не оформляли свою занятость. Стимулом стали и меры поддержки безработных граждан, дополнительные выплаты к пособиям».

Впрочем, среди тех, кто пришел в центр занятости в последние три месяца, лишь 21,9% приходится на не работающих длительное время (то есть, вероятно, работавших без оформления). Еще 19,9% – те, кто впервые ищет работу. При этом говорить, что долгое время не работавшие решили официально зарегистрироваться благодаря «мерам поддержки безработных граждан» некорректно, так как рассчитывать они могут лишь на пособие в 1700 рублей. Разве что им понадобилась справка службы занятости для оформления детских пособий.

Что же касается дополнительных выплат к пособиям, то массовые увольнения ради выплаты в 15 тысяч рублей в регионе, где, если верить властям, средняя заработная плата превышает размер пособия в два с лишним раза, исчерпывающе характеризует состояние экономики Челябинской области и то, насколько близки к реальности официальные цифры, касающиеся доходов южноуральцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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