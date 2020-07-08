В Челябинской области запретили движение большегрузов

На федеральных трассах Южного Урала введены ограничения движения тяжеловесов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ «УпрДор Южный Урал», в связи с прогнозируемой высокой дневной температурой окружающего воздуха (+32, +36 градусов) вводится временное ограничение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов по специальным разрешениям, на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей.

Запрет на передвижение большегрузов введен на автодорогах:

М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, на участке км 11+400 – 130+169;

А-310 (Челябинск – Троицк) на участке км 16+270 – км 146+128;

Р-254 «Иртыш» на участке км 12+960 – км 55+450 в Челябинской области и на участке км 55+450 – 465+331 в Курганской области, а также на участке км 0+000 – км 91+000 (подъезд к г. Тюмень);

Р-354 на участке 125+000 – 356+000 (Екатеринбург-Шадринск-Курган).

Ограничение вводится 8 июля с 14:00 до 22:00 (время местное).

Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать пролив проезжей части.

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.07.20

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