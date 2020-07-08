Семеро челябинцев выманили у автолюбителей почти 2 миллиона рублей

В Челябинске перед судом предстанут аферисты, выдававшие себя за продавцов автозапчастей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, окончено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, обвиняемой в совершении мошеннических действий в особо крупном размере.
Потерпевшими признаны 108 граждан со всей России. Общая сумма причиненного ущерба составила около 1,8 миллиона рублей.
Следствием установлено, что семеро челябинцев в возрасте от 21 до 32 лет орудовали в течении нескольких месяцев. Они подыскивали в сети Интернет объявления о покупке автозапчастей и деталей кузова для легковых автомобилей, связывались с потенциальными покупателями, и представляясь сотрудниками различных организаций и магазинов по продаже автозапчастей, предлагали свои услуги.
В ходе переписки или телефонных переговоров аферисты вводили «клиентов» в заблуждение, отправляя им фотографии автозапчастей и комплектующих, якобы имеющихся у них в наличии, а по факту взятых из сети Интернет, и фиктивные договоры купли-продажи. После чего просили покупателей перевести им предоплату или оплатить товар полностью.
После получения перевода мошенники прекращали общение с покупателями.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Курчатовского района Челябинска для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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