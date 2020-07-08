В центре Челябинска перевернулась «скорая», перевозившая беременную женщину

В Челябинске иномарка не пропустила машину скорой помощи, перевозившую беременную женщину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 8 июля, на пересечении улиц Воровского и Курчатова.

По словам очевидцев, машина скорой медицинской помощи ехала с включенными сиреной и проблесковыми маячками. Однако, женщина за рулем автомобиля «Тойота» не сочла нужным пропустить спецтранспорт.

Иномарка на полном ходу врезалась в машину медиков. Удар оказался такой силы, что «скорая» перевернулась с упала на борт.

В момент ДТП спецмашина везла в роддом горожанку, у которой начались схватки.

В результате аварии пострадали два фельдшера и беременная челябинка. У женщины – черепно-мозговая травма и ушибы. Водители микроавтобуса и «Тойоты» не пострадали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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