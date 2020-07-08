В Челябинской области кандидаты в депутаты заявили о давлении

Сразу несколько оппозиционных кандидатов снялись с выборов, заявив об административном давлении.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения партии «Справедливая Россия», факты принуждения к снятию с выборов зафиксированы в Коркино, Еманжелинске и Красногорском.

Свое развитие получил и разразившийся скандал в Коркино. Напомним, там депутат городского совета Андрей Шиленберг от СР, придя в избирком для подачи документов, выяснил, что уже зарегистрирован от «Единой России».

Депутат был очень удивлен, сообщил о произошедшем председателю местного отделения СР и подтвердил, что намерен избираться от «справедливороссов». «Мы ожидали, что с утра 8 июля Андрей Гарикович завершит регистрацию, – рассказывает председатель местного отделения партии Наталья Лаврова. – Но вечером он пришел ко мне и принес заявление о выходе из партии. Когда я спросила его о причинах, он сказал, что на него давят, и он боится потерять работу – сейчас он работает директором муниципальной лыжной базы».

Впрочем, следует отметить, что Шиленберг и ранее заявлял, что ему не принципиально, от какой именно партии баллотироваться в совет.

«Кроме того, о давлении сообщают сразу несколько кандидатов из Еманжелинска и Красногорского. Все они либо сами, либо через близких родственников связаны с бюджетной сферой. И на следующий день после подачи документов без каких-либо основание снялись с выборов. Опасаясь дальнейшего преследования со стороны властей, от комментариев для СМИ они отказались», – заявили в пресс-службе избирательного объединения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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