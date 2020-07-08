Девять жителей Трехгорного заразились COVID-19 после тура по Волге

У девяти жителей южноуральской «запретки» подозревают коронавирус после поездки по Волге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у девяти жителей Трехгорного проявились симптомы коронавирусной инфекции после того, как они вернулись из теплоходного круиза по Волге. Об этом сообщил генеральный директор ФГУП «Приборостроительный завод» Владислав Белобров.

«В городе девять подозрений на COVID-19, это в том числе и наши работники, которые участвовали в теплоходном круизе в конце июня, – рассказал топ-менеджер одного из предприятий Росатома. – Мы сразу отреагировали, установили, что всего из Трехгорного в этом круизе был 41 человек. Мы знаем этот список. Когда у людей начала подниматься температура, направили их домой, определили круг контактов, провели обработку всех помещений и зданий всего завода».

Владислав Белобров сообщил, что сегодня, 8 июля, всех контактных сотрудников предприятия направили на изоляцию. По некоторым данным, всего изолировано около 100 жителей Трехгорного.

Челябинск, Виктор Елисеев

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