Каждый второй южноуралец заявил об ухудшении материального положения за время пандемии

Почти половина жителей Челябинской области почувствовали ухудшение материального положения за два месяца «экономических каникул».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Челябинской области рассказали, как изменилось их материальное положение в последнее время. Соответствующее исследование провели социологи регионального филиала РАНХиГС.
У половины опрошенных жителей Челябинской области, принявших участие в опросе (53%), материальное положение за два «карантинных» месяца не изменилось. Чаще остальных так отвечали респонденты в возрасте старше 60 лет. По всей видимости, это те, кто уже вышел на пенсию, являющуюся, по сути, основным, пусть и минимальным, но постоянным источником дохода.
С другой стороны, 45,3% респондентов выбрали ответ, что их материальное положение ухудшилось. И так, в большинстве своем, отвечали экономически активные представители регионального социума, в возрасте 25-44 лет.
Ответ, что материальное положение улучшилось выбрали лишь 1,8% опрошенных, что ниже статистической погрешности опроса.
Недавние исследования Российской академии народного хозяйства и госслужбы свидетельствуют о том, что обратная сторона ухудшения материального положения – потребительский пессимизм в настоящее время очень высок. Население ждет ухудшения ситуации в стране в самом ближайшем будущем.
В свежем информационном бюллетене сообщается, что граждане скептически оценивают и перспективы улучшения своего материального положения. Эксперты говорят о том, что этот потребительский пессимизм – предвестник нарастания потребительского кризиса.
Сильнее всего беспокоят респондентов перспективы собственного материального положения – половина всех опрошенных предвидят ухудшение его в недалеком будущем: об умеренной угрозе такого сценария говорит 73% опрошенных, незначительной же ее считает всего 14%, и лишь 11% опрошенных полагают, что никакой угрозы нет.
Следует отметить, что еще полтора месяца южноуральцы в ходе опроса в большинстве своем заявляли, что их материальное положение не изменилось или изменилось незначительно.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 09.07.20
Лечимся галиматьёй. Спецпроект РИА Новый День «Язычник». / Девять жителей Трехгорного заразились COVID-19 после тура по Волге. / Смиритесь: в СПЧ подтвердили, что авиакомпании не вернут деньги за билеты. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube