В Челябинской области закроют движение по трассе М-5

На одном из участков автодороги М-5 в Челябинской области закроют движение на 40 минут.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в связи с проведением работ по установке надземного пешеходного перехода из модульных конструкций на автомобильной дороге М-5 «Урал» на 1871 км (возле поселка Федоровка) вводится временное ограничение движения транспортных средств.

На момент монтажа пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода движение будет полностью перекрыто в ночь с 10 на 11 июля 2020 года с 00:00 до 00:40 (время местное).

Автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.07.20

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