На Южном Урале будут судить наркодилера, орудовавшего в трех регионах

В суд направлено уголовное дело о незаконном обороте более 2 килограммов наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, мужчина в 2019 году совместно с неизвестными занимался незаконным сбытом наркотических средств на территории Челябинской и Свердловской областей.

В сентябре 2019 года уральца задержали сотрудники полиции на территории Каслинского района при размещении в тайнике 1,2 килограмма наркотика.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота всего изъято более 2 килограммов наркотических и психотропных веществ, размещенных мужчиной в 73 тайниках на территориях Челябинской и Свердловской областей и Тюмени, а также по месту жительства уральца.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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