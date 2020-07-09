В Челябинской области выявленных за сутки случаев COVID-19 вновь больше числа выздоровевших

Число южноуральцев, заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки, снова выше, чем число выздоровевших.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 9 июля в регионе подтверждены 8822 случаев заболевания COVID-19 (+140 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

Больных COVID-19 – 3117 человек.

Выписаны за сутки 128 человек. Всего 5486 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Умерли вновь 4 человека. У всех четверых ковид был сопутствующим заболеванием. 84-летняя пациентка страдала атеросклеротической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточность. Причиной смерти 68-летнего южноуральца врачи считают гипертонию и хроническую болезнь почек. У 85-летней женщины были диагностированы сахарный диабет и ишемическая кардиомиопатия. У 56-летнего пациента – туберкулез и септический шок.

Отметим, что уже третий день подряд в регионе регистрируется по 4 смерти пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 177 южноуральцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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