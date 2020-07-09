Бывший высокопоставленный чиновник челябинской мэрии останется в СИЗО

Экс-начальник управления капитального строительства Евгений Пашков не смог выйти из СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд отклонил апелляцию защиты бывшего главы управления капстроительства администрации Челябинска Евгения Пашкова о смягчении меры пресечения.

Напомним, Пашкова задержали 11 декабря 2019 года в Магнитогорске вместе с экс-мэром Челябинска Евгением Тефтелевым. Экс-чиновники подозреваются в получении взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

В марте нынешнего года Евгений Тефтелев пошел на сделку со следствием и был освобожден из СИЗО. Евгений Пашков продолжает отрицать вину, и в качестве меры пресечения для него по-прежнему используется содержание под стражей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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