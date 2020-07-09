В Челябинске трое горожан пострадали от жары

Троим челябинцам понадобилась помощь медиков из-за жаркой погоды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», три жителя Челябинска получили тепловые удары за двое последних суток.

По данным пресс-службы городской администрации, бригады скорой помощи трижды выезжали к горожанам, получившим тепловой удар. Среди пострадавших двое мужчин и ребенок.

Медицинскую помощь челябинцы получили на дому. В госпитализации необходимости не было.

Напомним, вот уже несколько дней температура воздуха в Челябинске превышает 30 градусов Цельсия. По данным синоптиков, в регионе сохраняется аномально жаркая погода – средняя температура на 7 градусов Цельсия выше среднемноголетних показателей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.07.20

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