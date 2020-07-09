ФАС требует отменить конкурс на перевозки пассажиров в Копейске

Антимонопольная служба предписала аннулировать конкурс по перевозкам на территории Копейска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ведомство установило, что управление городского хозяйства мэрии Копейска, являющееся организатором торгов, неправомерно укрупнило лот.

Управление в июне объявило о проведении конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории округа.

В один лот организатор торгов включил 12 муниципальных маршрутов. Согласно условиям документации, потенциальным претендентам на осуществление данных перевозок требовалось 53 автобуса малого класса.

Челябинское УФАС России в своем решении указало, что участие в объявленных торгах требовало от участников наличия значительных технических, кадровых и финансовых ресурсов. Так, хозяйствующие субъекты не могли подать заявку на отдельный маршрут.

При этом законом об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ установлено, что предметом подобного конкурса является право на получение свидетельств по одному или нескольким муниципальным маршрутам.

По мнению антимонопольной службы, действия чиновников по объединению в один лот всех имеющихся на территории Копейска маршрутов с нерегулируемым тарифом противоречит требованиям закона.

Укрупнение лота могло привести к сокращению количества хозяйствующих субъектов, имеющих возможность принять участие в конкурсе, отсутствию равного доступа на торги для потенциальных перевозчиков.

С жалобой на действия Управления в Челябинское УФАС России обратилось ООО «Спортивный клуб «Территория спорта».

На недопустимость такого объединения всех маршрутов указали еще 6 хозяйствующих субъектов, также обратившихся с жалобой в антимонопольный орган.

Предписание Челябинского УФАС России исполнено. Конкурс отменен.

В отношении должностного лица будет возбуждено дело об административном правонарушении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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