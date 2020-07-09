В Златоусте глава УИК заплатит штраф за фальсификации на выборах

В Челябинской области суд оштрафовал председателя УИК за фальсификации на выборах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Златоустовского городского суда, сегодня вынесено постановление о прекращении уголовного дела в отношении председателя избирательного участка №55 в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 15 тысяч рублей. Она признана виновной в фальсификации избирательных документов.

Суд установил, что женщина, являясь председателем избирательной комиссии избирательного участка №55, 8 сентября 2019 года на выборах губернатора Челябинской области внесла заведомо ложные сведения в документы, указав в списке избирателей данные о голосовании лиц, фактически не принимавших участие в выборах. Один из секретарей избирательного участка (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) по просьбе главы УИК сделал то же самое.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Челябинск, Виктор Елисеев

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