Южный Урал теряет инвестиционную привлекательность

Челябинская область опустилась на 25 место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Южный Урал потерял четыре позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, который ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с деловыми объединениями.

Так, в прошлом, 2019 году, Челябинская область занимала 21 место рейтинга – это стало лучшим показателем региона за все время составления рейтинга. В новом рейтинге Южный Урал занял 25 место. При этом региональные власти на протяжении последних лет ставили перед подчиненными задачу вхождения области в первую двадцатку.

Рейтинг оценивает усилия региональных управленческих команд по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и рассчитывается на основе опросов предпринимательского сообщества. Рейтинг включает такие направления оценки, как скорость и легкость административных процедур вроде получения разрешения на строительство и регистрации права собственности, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работу институтов для бизнеса и поддержку малого бизнеса, напоминают авторы рейтинга.

Первое место в таблице традиционно заняла Москва, сохранив лидерство. На втором месте – Республика Татарстан, которая также удержалась на своих позициях. Третью строчку рейтинга заняла Тульская область, год назад занимавшая шестое место, сообщает пресс-служба АСИ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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