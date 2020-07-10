Челябинца с COVID-19 отказались снабжать лекарствами

Жителя Челябинска с коронавирусной инфекцией и 25%-ным поражением легких отправили лечиться за свой счет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Челябинска вынуждена метаться по аптекам города в поисках необходимых лекарств, чтобы обеспечить нормальное лечение брата. В горздраве от проблемы самоустранились.

По словам женщины, сначала в больницу с COVID-19 и поражением 30% легких положили ее брата. На следующий день скорую помощь вызвали брату челябинки.

После ставшего уже привычным суточного ожидания (от вызова «скорой» до ее прибытия прошло около 26 часов) мужчину отвезли в больницу. Состояние челябинца оказалось чуть лучше, чем у родственника: КТ показала двустороннее 25%-ное поражение легких.

Однако в больнице мужчину не оставили. Отправили домой со списком лекарств, которые необходимо приобрети самостоятельно. При этом выходить из дома челябинцу запретили. Благо, ему было кому купить лекарства. Те, что остались в аптеках.

«Смешно читать заявления представителей здравоохранения о том, что ездят какие-то бригады по домам, лечат амбулаторно, и пациенты обеспечены всеми необходимыми лекарствами. Я купила препаратов примерно на три тысячи рублей, – цитирует 74.ru возмущенную горожанку. – Одно лекарство, «Интерферон альфа», не смогла купить – его в городе сейчас просто нет. На следующий день пришел врач и сказал, что надо купить! А где же его взять? И ладно у нас есть деньги, но ведь есть люди, у которых этих трех тысяч на лекарства сейчас просто нет или некому сходить до аптеки».

Особенно возмутило челябинку, что буквально неделю назад в министерстве здравоохранения Челябинской области при похожей ситуации в Кунашакском районе (женщину отправили домой при 25%-ном поражении легких) объяснили это тем, что в муниципалитете действует специальная бригада, ежедневно навещающая больных, а пациентов обеспечили лекарствами. Правда, комментарий был довольно расплывчат – речь шла лишь о препаратах первой необходимости.

Но оказалось, что в Челябинске действуют другие правила. В городском управлении здравоохранения заявили, что территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи лекарственное обеспечение пациентов, не имеющих льгот по дополнительному лекарственному обеспечению, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях, не предусмотрено. И пациенты с COVID-19 в данном случае – не исключение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.07.20

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