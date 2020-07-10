Уральские металлурги расширяют возможности онлайн-продаж

ПАО «ММК» реализует проект по созданию корпоративного маркетплейса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», проект охватывает все организации, входящие в Группу ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Его реализация позволит повысить эффективность онлайн-продаж и сделать покупку продукции через интернет более доступной и привлекательной для клиентов ПАО «ММК».

Цель создания корпоративного маркетплейса – предоставить клиентам простые и удобные сервисы для покупки и оформления доставки продукции Группы ММК онлайн. Комфортный клиентский сервис и возможность оперативного размещения заказа позволят обеспечить устойчивый рост продаж в организациях Группы ММК. Запуск системы запланирован на декабрь 2020 года.

Проект осуществляется в рамках цифровизации бизнес-процессов в ПАО «ММК» – одного из приоритетных направлений развития Компании. Развитие онлайн-продаж – мировая тенденция, получившая широкое распространение и в России, и путем создания собственного маркетплейса ПАО «ММК» становится еще ближе к своим клиентам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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