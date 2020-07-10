Эксперты: челябинские коммунальщики сводят на нет результаты ремонта городских дорог

Общественники потребовали у мэрии Челябинска обязать коммунальщиков восстановить объекты нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которые перекопали после ремонта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, эксперты движения проверили состояние участков дорог в региональном центре, отремонтированных в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ряд улиц в очередной раз подверглись вмешательству коммунальных служб, которые по завершении своих работ уложили покрытие сомнительного качества.

Общественники обратились в администрацию Челябинска с просьбой вмешаться в ситуацию, определить ответственных лиц и обязать их переделать работу в соответствии с действующими нормативам на тех участках, где нарушения подтвердятся.

Дорожному ремонту на одной из центральных улиц – Цвиллинга – челябинцы радовались недолго. Не прошло и года, как отремонтированный по нацпроекту участок вскрыли, и теперь на месте нового покрытия – ряд неровных заплаток.

Также общественники просят мэрию обратить внимание на улицу Сони Кривой, где тоже были проведены коммунальные работы после ремонта дороги по БКАД.

Участок на улице Доватора называют многострадальным. Эту дорогу вскрывают каждый год. Не обошлось без вмешательства коммунальных служб и после проведения ремонта по нацпроекту.

«Если дорога вскрывается из-за коммунальной аварии, то покрытие необходимо восстановить согласно нормативам. И весьма абсурдно выглядит ситуация, если вмешательство было плановым. В случае, когда сперва укладывается асфальт, а потом на этом участке проводятся коммунальные работы, такая нелогичность объясняется только отсутствием межведомственного взаимодействия, о котором мы говорим каждый год. Это системная проблема, мы просим администрацию Челябинска разобраться в ситуации и побудить коммунальщиков исправить нарушения там, где они подтвердятся. Напоминаем, что речь идет о реализации национального проекта», – заявляют в общественной организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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