Больше 180 южноуральцев с COVID-19 скончались

В Челябинской области умерли больше 180 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 10 июля в регионе подтверждены 8963 случая заболевания COVID-19 (+141 новое подтверждение ко вчерашнему дню).
Больных COVID-19 – 3098 человек.
За прошедшие сутки выписаны 156 человек. Всего 5642 пациента выздоровели и выписаны из больниц.
Умерли 4 человека, у всех COVID-19 считается сопутствующим заболеванием.
У 72-летнего южноуральца диагностированы сахарный диабет и гипертоническая болезнь. У 68-летней женщины были атеросклеротическая болезнь сердца и стенозирующий атеросклероз коронарных артерий. У 29-летней пациентки – сахарный диабет с множественными осложнениями, полиорганная недостаточность. Причинами смерти 64-летнего южноуральца стали ишемическая кардиомиопатия и гипертоническая болезнь.
Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 181 человек с COVID-19.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 10.07.20
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