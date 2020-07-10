Больше 180 южноуральцев с COVID-19 скончались

В Челябинской области умерли больше 180 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 10 июля в регионе подтверждены 8963 случая заболевания COVID-19 (+141 новое подтверждение ко вчерашнему дню).

Больных COVID-19 – 3098 человек.

За прошедшие сутки выписаны 156 человек. Всего 5642 пациента выздоровели и выписаны из больниц.

Умерли 4 человека, у всех COVID-19 считается сопутствующим заболеванием.

У 72-летнего южноуральца диагностированы сахарный диабет и гипертоническая болезнь. У 68-летней женщины были атеросклеротическая болезнь сердца и стенозирующий атеросклероз коронарных артерий. У 29-летней пациентки – сахарный диабет с множественными осложнениями, полиорганная недостаточность. Причинами смерти 64-летнего южноуральца стали ишемическая кардиомиопатия и гипертоническая болезнь.

Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 181 человек с COVID-19.

Челябинск, Виктор Елисеев

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