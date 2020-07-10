Экс-вице-губернатор Челябинской области выходит по УДО

Бывший южноуральский замгубернатора Николай Сандаков получил возможность выйти по УДО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 10 июля, Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил ходатайство бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова об условно-досрочном освобождении.

Напомним, в начале октября 2018 года суд признал экс-чиновника виновным в мошенничестве, неправомерном доступе к компьютерной информации и получении взяток (ч.4 ст.159, ч.4 ст.33, ч.3 ст.272, ч.6 ст.290 УК РФ) и приговорил к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима и штрафу в 7 миллионов рублей.

После вынесения приговора Сандакова отправили в копейскую колонию №1, но в середине января 2019 года перевели в колонию №6. В конце августа бывший вице-губернатор попросил заменить лишение свободы на принудительные работы, заявив, что готов выполнять неквалифицированные работы в специальных центрах с полным контролем за распорядком дня осужденного в обмен на возможность чаще видеться с семьей.

Рассмотрение ходатайства несколько раз откладывалось. Наконец, 14 октября 2019 года Копейский городской суд удовлетворил экс-чиновника. На принудительные работы его отправили в Оренбургскую область.

Теперь суд уже в Оренбурге принял решение об условно-досрочном освобождении Николая Сандакова. Если в течение 10 дней постановление суда не будет обжаловано, экс-чиновник выйдет на свободу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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