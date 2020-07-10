В Челябинской области приостанавливаются дорожные работы

В Челябинской области рекомендовали приостановить дорожные работы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, это связано с сохраняющейся в регионе жарой.

«В связи с аномально высокими температурами воздуха миндортранс направил подрядным организациям рекомендацию о приостановке дорожного ремонта (укладки асфальтобетонной смеси) на региональных автодорогах до особого распоряжения», – сообщает telegram-канал ведомства.

По данным синоптиков, в пятницу и субботу дневные температуры на Южном Урале будут держаться в районе 32-37 градусов выше нуля. В Челябинске днем ожидается +34, +36 градусов Цельсия. В воскресенье, 12 июля, прогнозируется незначительное снижение – 25-30 градусов выше нуля, на юге +35 градусов. В Челябинске в воскресенье днем синоптики обещают +28, +30 градусов Цельсия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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