Одиозный челябинский «единоросс» вновь оказался в центре скандала

Мятежный «едноросс» из Челябинска вновь в центре скандала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Центрального районного совета Челябинска Марсель Хазиев заявил о попытке его дискредитировать. Об этом «единоросс» сообщил на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в мае этого года депутат прославился, заклеив палеты с плиткой, предназначенной для благоустройства Центрального района и приобретенной на средства этого муниципалитета, листовками с надписью «Хазиев работает». Ранее он со скандалом прошел в состав Центрального райсовета, пойдя против позиции регионального отделения партии «Единая Россия». А уже в этом году столь же самостоятельно принял решение пойти на праймериз ЕР в преддверии выборов в заксобрание.

На сей же раз парламентарий оказался замешан в историю, граничащую с вандализмом. Дело в том, что на днях небезызвестные листовки «Хазиев работает» появились на баннере мультимедийного исторического парка «Россия – моя история». Руководство парка потребовало, чтобы депутат убрал свою агитацию, и вчера, 9 июля, листовки «зачистили».

Но весьма своеобразным способом: где-то вырезали вместе с кусками баннера, а где-то – просто располосовали крест-накрест, опять же вместе с рекламной конструкцией.

Сам депутат настаивает, что никакого отношения ни к заклеиванию баннера его листовками, ни к их удалению не имеет. «В последнее время в отношении меня и моей команды предпринимаются различные провокационные действия, – заявил Марсель Хазиев. – Ранее у нас были украдены различные материалы, имущество. Об этом были направлены заявления в полицию. Сегодня в ряде СМИ появилась информация, что, якобы, мои волонтеры расклеили плакаты, а потом их вырезали из баннера и бросили рядом. Мы считаем, что это чистой воды очередная провокация, главной целью которой является дискредитировать меня и членов моей команды».

Впрочем, судя по обсуждениям заявления депутата в социальных сетях (возможности комментировать посты на его собственной странице нет), верят «единороссу» отнюдь не все.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.07.20

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