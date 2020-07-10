В Челябинске сотрудник дорожной больницы задержан за взятку в 170 тысяч рублей

В Челябинской области сотрудник железнодорожной больницы обвиняется в получении взятки в крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, возбуждено уголовное дело по факту получения начальником отдела информационно-вычислительных систем Дорожной клинической больницы на станции Челябинск взятки в крупном размере.

По версии следствия, в феврале 2017 года челябинец получил отделочные материалы и бытовую технику на общую сумму свыше 170 тысяч рублей, оплаченных с расчетного счета коммерческой фирмы. За это он не стал чинить препятствий подписанию актов выполненных работ при исполнении заключенного между дорожной больницей и фирмой договора на оказание услуг по технической поддержке медицинской информационной системы «Медкарта».

В настоящее время следователи Уральского следственного управления СКР на транспорте проводят комплекс следственных действий и иных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы, в том числе проведены допросы свидетелей из числа сотрудников дорожной больницы и коммерческой организации. Начальнику отдела информационно-вычислительных систем медицинского учреждения предъявлено обвинение, после чего он допрошен в качестве обвиняемого, изучена его телефонная переписка, следователем приняты меры к аресту имущества обвиняемого, проведены обыски по месту его жительства. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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