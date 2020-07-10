Режим повышенной готовности продлили на Южном Урале еще на две недели

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлили до 26 июля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава Южного Урала Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года.

«Для граждан старше 65 лет продолжают действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Именно эта возрастная категория является наиболее уязвимой перед COVID-2019», – напоминают в областном правительстве.

На сегодня в регионе полностью может возобновить работу розничная торговля, в том числе торговые центры, с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Органам ЗАГС разрешено производить государственную регистрацию заключения брака с присутствием лиц, вступающих в брак, а также приглашенных в количестве не более 10 человек. Соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора обязательно.

Возобновляют постепенно деятельность летние веранды кафе и ресторанов.

Культурные, развлекательные и массовые мероприятия в торгово-развлекательных центрах пока остаются под запретом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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