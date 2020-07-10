Челябинск избавят от «желтых пятен» ГИБДД

Предупреждающие ярко-желтые щиты ГИБДД исчезнут с улиц Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ставшие привычными для горожан большие желтые предупреждающие щиты больше не нужны Челябинску. Об этом заявил вице-мэр по развитию городской среды Александр Егоров.

«За прошлые 10 лет улицы Челябинска заполонили большие информационные щиты желтого цвета. В свое время их ставили для привлечения внимания водителей к опасным участкам улиц с очагами аварийности, для информирования о созданной службе эвакуации нарушителей и так далее», – напомнил чиновник в своем telegram-канале.

Городские власти уже провели консультации с представителями ГИБДД. «Сейчас, когда проведено множество мероприятий по повышению БДД, в том числе установлены десятки камер фото-видеофиксации, сокращено множество очагов аварийности, когда автомобилисты привыкли к эвакуации, а изменения нормативов и ПДД простимулировали установку табличек «Эвакуация» под знаками 3.27 «Стоянка и остановка запрещена», исчезла целесообразность в данных щитах», – отметил Александр Егоров.

За неделю благодаря помощи горожан мэрия провела инвентаризацию имеющихся в городе щитов.

«Начинаем постепенный демонтаж ненужных «желтых пятен» для улучшения визуального облика Челябинска и повышения качества городской среды. На первом этапе будет убрано около 150 щитов», – рассказал чиновник.

Челябинск, Виктор Елисеев

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