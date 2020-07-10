В Челябинске остановили троллейбус из-за приступа у пассажира

Пассажиру челябинского троллейбуса стало плохо.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», движение троллейбуса №14 было остановлено сегодня, 10 июля, на остановке «Улица Краснознаменная». Об этом сообщили в сообществе «Челябинский троллейбус».
«Остановлено движение троллейбуса №14 из-за того, что одному из пассажиров стало плохо», – написали авторы паблика.
По словам очевидцев, неотложка прибыла к месту ЧП далеко не сразу.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 10.07.20
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