Челябинский экоактивист стал членом общественной палаты области

Известный челябинский эколог избран членом общественной палаты региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Общественной палаты Челябинской области, избрание проходило в ходе заочного голосования членов ОП.

Новым членом общественной палаты стал Дмитрий Закарлюкин. Он станет вторым представителем экологических организаций в ОПЧО (первый – Феликс Панов, тесно связанный с властями региона).

Закарлюкин – известный в регионе экоактивист. Среди прочих стал лидером экологического протеста челябинцев, связанного с загрязнением атмосферы областного центра выбросами промышленных предприятий. Именно по его инициативе горожане начали устанавливать альтернативные датчики учета выбросов.

Проект оказался очень востребован у жителей Челябинска. Достаточно быстро датчики охватили практически все районы города. Однако, несколько месяцев назад их показатели исчезли с карты проекта «Общественный мониторинг качества воздуха в России». Тогда Дмитрий Закарлюкин объяснил заминку апгрейдом датчиков.

Однако, после «перепрошивки» число отображаемых датчиков существенно уменьшилось, причем, в первую очередь, за счет районов концентрации промышленных предприятий.

Интересно, что в справке Общественной палаты Челябинской области эта инициатива не упоминается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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