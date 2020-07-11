В Челябинской области число заразившихся коронавирусом превысило 9 тысяч

На Южном Урале продолжает расти заболеваемость COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 11 июля в регионе подтверждены 9101 случай заболевания COVID-19 (+138 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

Больных COVID-19 – 3152 человека.

За прошедшие сутки выписан 81 человек. Всего 5723 пациента выздоровели и выписаны из больниц.

Умерли 3 человека. У 81-летней пациентки врачи диагностировали сахарный диабет и гипертоническую болезнь (ковид сопутствующий). У 67-летней женщины – сахарный диабет, хроническую сердечную недостаточность (ковид сопутствующий). 82-летняя пациентка страдала ишемической кардиомиопатией и гипертонией (ковид сопутствующий).

Челябинск, Виктор Елисеев

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