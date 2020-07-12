На Южном Урале скончались еще двое пациентов с COVID-19

В Челябинской области новые подтверждения коронавирусной инфекции все еще обгоняют число выздоровевших за сутки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 12 июля в регионе подтверждены 9241 случай заболевания COVID-19 (+140 новых подтверждений ко вчерашнему дню).
Больных COVID-19 – 3160 человек.
За прошедшие сутки выписаны 130 человек. Всего 5853 пациента выздоровели и выписаны из больниц.
Умерли 2 человека. 49-летняя пациентка страдала крайней степенью ожирения, сопровождаемой гиповентиляцией, и дыхательной недостаточностью (ковид сопутствующий). У 87-летней женщины диагностировали ишемическую кардиомиопатию и хроническую обструктивная болезнь легких.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 11.07.20
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