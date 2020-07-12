На Южном Урале скончались еще двое пациентов с COVID-19

В Челябинской области новые подтверждения коронавирусной инфекции все еще обгоняют число выздоровевших за сутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 12 июля в регионе подтверждены 9241 случай заболевания COVID-19 (+140 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

Больных COVID-19 – 3160 человек.

За прошедшие сутки выписаны 130 человек. Всего 5853 пациента выздоровели и выписаны из больниц.

Умерли 2 человека. 49-летняя пациентка страдала крайней степенью ожирения, сопровождаемой гиповентиляцией, и дыхательной недостаточностью (ковид сопутствующий). У 87-летней женщины диагностировали ишемическую кардиомиопатию и хроническую обструктивная болезнь легких.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.07.20

Каждому региону – большую «москву»: Кудрин обозначил перспективы. / Выбран новый глава Союза биатлонистов России. / В России снизился суточный прирост заболевших коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»