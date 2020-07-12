В Челябинске маршрутка въехала в столб. Есть пострадавшие

В Челябинске маршрутка решила испытать на прочность столб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 12 июля, в районе ТК «Башня» в Тракторозаводском районе около 15:30. О случившемся сообщили в сообществе «Челябинский транспорт».

На пересечении улиц Горького и Салютной микроавтобус, следовавший по маршруту №112, врезался в столб. К месту ДТП прибыли 5 машин скорой медицинской помощи. По данным пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, госпитализированы три пассажира маршрутного такси.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.07.20

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