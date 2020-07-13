В Челябинской области объявили ЧС из-за засухи

В пяти районах Южного Урала объявили чрезвычайную ситуацию из-за угрозы урожаю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Агаповском, Верхнеуральском, Красноармейском, Октябрьском и Уйском районах объявлена чрезвычайная ситуация из-за жаркой погоды и засухи. В этих муниципалитетах из-за засушливой погоды уже начали гибнуть посевы.

Кроме того, режим повышенной готовности введен в Брединской, Еткульском, Карталинском и Троицком районах.

Как пишет «Первый областной», региональное министерство сельского хозяйства уже начало оценку ущерба.

Напомним, вторую неделю в Челябинской области сохраняется высокая температура атмосферного воздуха: днем столбик термометра стабильно держится выше 30 градусов по Цельсию. По прогнозам синоптиков, жара продлится до конца начавшейся недели. Особенно жарко будет в среду, четверг и пятницу. В эти дни температура будет достигать 36-38 градусов выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.07.20

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