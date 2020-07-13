В Челябинской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом

Рост заболеваний COVID-19 на Южном Урале продолжает опережать число выздоровевших.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 13 июля в регионе подтверждены 9375 случаев заболевания COVID-19 (+ 134 новых подтверждений ко вчерашнему дню).
Больных COVID-19 – 3219 человек.
За прошедшие сутки выписаны 73 человека. Всего 5926 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Умерли 3 человека. 85-летняя пациентка страдала атеросклеротическим кардиосклерозом при гипертонической болезни (ковид сопутствующий). У 71-летней женщины были сахарный диабет и ишемическая кардиомиопатия (ковид сопутствующий). У 70-летней пациентки диагностировали сахарный диабет с множественными осложнениями и ишемическую болезнь сердца.
Всего с начала пандемии скончались 189 южноуральцев с COVID-19.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 13.07.20
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