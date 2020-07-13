Суд разрешил парковаться у Челябинского Молодежного театра

Суд признал незаконными штрафы и эвакуацию от Молодежного театра рядом с главной площадью Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», постановление об эвакуации своего автомобиля с территории, прилегающей к зданию Молодежного театра, оспорил в суде один из жителей Челябинска.

Напомним, площадка у Молодежного театра давно стала предметом спора между горожанами-пешеходами и автомобилистами. Многих челябинцев возмущали десятки машин, между которыми приходилось пробираться к подземному пешеходному переходу.

Долгое время городские власти не обращали внимания на возмущения горожан. Какое-то время в мэрии обещали убрать парковку у театра. Но изменилась ситуация осенью прошлого года, когда городские активисты заметили недалеко от стоянки знак «Остановка запрещена». Через какое-то время запрет подтвердили и в ГИБДД. После этого с площадки начали регулярно эвакуировать автомобили, а их владельцев – штрафовать.

Но теперь оказалось, что действия ГИБДД были незаконны. Советский районный суд Челябинска решил, что действие знака 3.27 «Остановка запрещена», установленного неподалеку по улице Воровского, на эту территорию не распространяется, так как она не относится ни к проезжей части, ни к обочине, ни к тротуару, то есть вообще не является дорогой.

Впрочем, избавиться от парковки у театра власти и силовые структуры, при желании, смогут без проблем. «В ситуациях, когда нет бордюрного камня, водителям сложно отличить проезжие части от пешеходных зон, и для этого существует знак 5.33, который однозначно запрещает движение в указанном месте», – цитирует 74.ru одного из юристов, специализирующихся на «автомобильной» тематике.

Челябинск, Виктор Елисеев

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