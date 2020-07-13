В пруду на Южном Урале утонул четырехлетний ребенок

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти 4-летнего мальчика.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, днем 12 июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в одном из водоемов Кусинского района утонул 4-летний мальчик.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мальчик с родителями приехали из Златоуста к пруду около поселка Никольский. Ребенок утонул, оставшись без внимания взрослых.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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