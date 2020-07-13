В Челябинске загадили едва открывшийся пляж

Жители Челябинска пожаловались на земляков, превращающих новый пляж в мусорку.

Напомним, новый бесплатный пляж на Шершневском водохранилище открыли 8 июля. Но не прошло и недели, как место отдыха горожан начало вызывать нарекания со стороны челябинцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане недовольны поведением своих земляков, оставляющие после себя окурки и кучи мусора. Об этом жители города пишут в социальных сетях.

«В Челябинске, на Шершнях появился новый пляж. С настилами, свежим песочком, тентами, туалетами, волейбольной площадкой и даже душевые доделывают, – написал Александр Кайнов. – Его еще не успели до конца благоустроить, но через неделю все уже будет уничтожено. С такой непосредственностью все вокруг пьют пиво, курят и спокойно тушат бычки в чистейший песочек, что возможность продолжать им пользоваться безопасно и с удовольствием отпадает».

Негодование горожан разделяет и мэр Челябинска Наталья Котова. О новом пляже чиновница говорила сегодня в ходе традиционного аппаратного совещания.

Правда, никаких репрессий по этому поводу в мэрии пока не планируют. Наталья Котова лишь поручила подчиненным организовать разъяснительную работу среди горожан. От предложения привлечь к наведению порядка на пляжах полицию чиновница отказалась.

Челябинск, Виктор Елисеев

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