Врач из Озерска лишился двух миллионов рублей, решив сыграть на бирже

Мошенники выманили у южноуральца два миллиона рублей, предложив ему сыграть на курсе акций.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть УМВД России по ЗАТО Озерск обратился 61-летний медик с заявлением о мошенничестве.

Мужчина рассказал, что в сети Интернет увидел объявление, предлагавшее заработать на покупке-продаже акций. По указанному в объявлении телефону менеджер предложил заработать на биржевой платформе. Для дальнейшей работы южноуральцу нужно было только установить приложение для удаленного доступа к компьютеру, где он сможет отслеживать баланс на своем счете, объяснили ему. При этом подчеркнули, что чем больше денег он вложит, тем больше прибыли получит.

Озерчанин взял несколько кредитов и на протяжении двух месяцев переводил мошенникам деньги. Используя программу удаленного доступа, злоумышленники создавали видимость роста прибыли. Когда потерпевший решил снять накопленные средства, его счет заблокировали, а менеджер перестал выходить на связь. В итоге южноуралец лишился более двух миллионов рублей.

По некоторым данным, речь идет о платформе FXamo, начавшей действовать в 2020 году. «Компания» считается мошеннической. Интернет пестрит отзывами, советующими ни в коем случае не доверять этому «брокеру» свои деньги.

Следственным отделом УМВД по ЗАТО Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.07.20

В Челябинске загадили едва открывшийся пляж. / В пруду на Южном Урале утонул четырехлетний ребенок. / Суд разрешил парковаться у Челябинского Молодежного театра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»