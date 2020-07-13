В Челябинске четырехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти 4-летнего мальчика после падения из окна квартиры.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, вечером 12 июля около одного из домов Ленинского района областного центра обнаружено тело 4-летнего мальчика с травмами, характерными для падения с высоты.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мальчик, оставшись без внимания взрослых, выпал из открытого окна квартиры, расположенной на 9 этаже жилого дома. На окне была установлена москитная сетка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По информации регионального следственного управления СКР, в связи с наступлением теплого времени года резко возрастает число фактов падения малолетних детей, оставшихся без внимания родителей, из окон жилых помещений с получением тяжелых травм, в том числе смертельных.

За прошедшее время текущего года организовано 4 доследственных проверки по фактам падения малолетних детей из окон квартир многоэтажных домов.

По результатам проведенных следователями процессуальных проверок установлено, что основными причинами произошедшего является оставление детей без присмотра родителями и родственниками в жилых помещениях, ослабление внимания к детям, когда те одни находятся в помещениях с открытыми окнами и окнами, защищенными москитными сетками.

В большинстве случаев, факты падений детей из окон происходят в многодетных и малообеспеченных семьях, стоящих на учете в органах опеки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.07.20

В России сократился объем проверок аутентичности деталей самолетов: Росавиация настаивает на изменении правил. / Кризис фармпроизводства: в России резко выросли цены на анальгин. / Врач из Озерска лишился двух миллионов рублей, решив сыграть на бирже. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»